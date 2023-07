PORTES OUVERTES AU CENTRE EQUESTRE LA CANTERA 5 Chemin de la Carrière Niderviller, 20 août 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

Venez assister à une compétition de CSO interne au centre équestre ou venez tout simplement découvrir les infrastructures à partir de 10h00 !. Tout public

Dimanche 2023-08-20 10:00:00 fin : 2023-08-20 . 0 EUR.

5 Chemin de la Carrière

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



Come and watch an internal show jumping competition at the equestrian center or simply come and discover the facilities from 10:00 am!

Venga a presenciar una competición interna de salto de obstáculos en el centro ecuestre o simplemente venga a descubrir las instalaciones a partir de las 10.00 h

Schauen Sie sich ab 10.00 Uhr einen internen Springreiterwettbewerb im Reitzentrum an oder entdecken Sie einfach die Infrastruktur!

Mise à jour le 2023-06-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG