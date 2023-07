SPECTACLE EQUESTRE : EQUI’LIBRE 5 Chemin de la Carrière – Ecurie de la Cantera Niderviller, 19 août 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

Je suis celle sui vous a vu naître, je suis celle qui vous nourrit. Grâce à moi, vous respirez et pourtant, contre moi, vous ne cessez de lutter. Mais prenez garde, car tous les poisons n’ont pas forcément d’antidote…

Laissez-moi vous monter les présages, laissez-moi vous avertir.

Laissez-moi vous montrez ce qui fût, ce qui est et ce qui devient. L’Equilibre et déséquilibre…

Entrez dans l’univers singulier et fantaisiste de la Cantera avec ce spectacle au scénario unique. Une création originale qui a élu pour toile de fond le changement climatique et le dérèglement des forces de la nature. Un sujet d’actualité brûlant qu’il nous tenait à cœur de mettre en scène avec nos chevaux. Equi-libre, c’est aussi la mise en scène poétique de la rencontre entre la danse, les arts du cirque et les prestations équestres.

Ce spectacle est proposé par le centre équestre La Cantera.

Il est possible de le découvrir seul ou en format diner-spectacle, réservation par internet (Helloasso La Cantera) ou par téléphone.

Il est payant à partir de 6 ans (gratuit pour les 0-5 ans sur les genoux des parents).

Ouverture des portes à partir de 18h30, diner dans le cadre du diner-spectacle à 19h00, spectacle à 20h30. Tout public

Samedi 2023-08-19 20:30:00 fin : 2023-08-19 22:30:00. 15 EUR.

5 Chemin de la Carrière – Ecurie de la Cantera Ecurie de la Cantera

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



I’m the one who gave birth to you, I’m the one who feeds you. Thanks to me, you breathe and yet, against me, you never stop fighting. But beware, for not every poison has an antidote…

Let me show you the omens, let me warn you.

Let me show you what was, what is and what is to come. Balance and imbalance…

Enter the singular, whimsical world of La Cantera with this uniquely scripted show. An original creation set against the backdrop of climate change and the disruption of natural forces. A hotly debated topic, and one that we were keen to bring to the stage with our horses. Equi-libre is also a poetic staging of the encounter between dance, circus arts and equestrian performances.

This show is presented by the La Cantera equestrian center.

It can be enjoyed on its own or as a dinner show, booked online (Helloasso La Cantera) or by telephone.

There is a charge for children aged 6 and over (free for 0-5 year olds on parents’ laps).

Doors open at 6:30 p.m., dinner as part of the dinner-show at 7:00 p.m., show at 8:30 p.m

Yo soy quien te vio nacer, yo soy quien te alimenta. Gracias a mí respiras, y sin embargo nunca dejas de luchar contra mí. Pero cuidado, porque no todos los venenos tienen antídoto…

Déjame mostrarte los presagios, déjame advertirte.

Déjame mostrarte lo que fue, lo que es y lo que está llegando a ser. Equilibrio y desequilibrio…

Entre en el mundo único y caprichoso de La Cantera con este espectáculo que presenta un escenario único. Una creación original que tiene como telón de fondo el cambio climático y la alteración de las fuerzas de la naturaleza. Un tema candente que hemos querido llevar a escena con nuestros caballos. Equi-libre es también una puesta en escena poética del encuentro entre la danza, las artes circenses y los espectáculos ecuestres.

Este espectáculo está presentado por el centro ecuestre La Cantera.

Se puede disfrutar solo o como cena-espectáculo, reservando en línea (Helloasso La Cantera) o por teléfono.

Los niños a partir de 6 años pagan entrada (de 0 a 5 años gratis en el regazo de sus padres).

Las puertas se abren a las 18.30, la cena como parte de la cena-espectáculo a las 19.00 y el espectáculo a las 20.30

Ich bin diejenige, die euch geboren hat, ich bin diejenige, die euch ernährt. Dank mir könnt ihr atmen und doch hört ihr nicht auf, gegen mich anzukämpfen. Doch seid auf der Hut, denn nicht für jedes Gift gibt es ein Gegengift…

Lassen Sie mich Ihnen die Vorzeichen aufzeigen, lassen Sie mich Sie warnen.

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was war, was ist und was wird. Das Gleichgewicht und das Ungleichgewicht…

Treten Sie ein in die einzigartige und fantasievolle Welt der Cantera mit dieser Aufführung mit einzigartigem Szenario. Eine originelle Kreation, die den Klimawandel und die Störung der Naturkräfte als Hintergrund gewählt hat. Ein brandaktuelles Thema, das wir unbedingt mit unseren Pferden in Szene setzen wollten. Equi-libre ist auch eine poetische Inszenierung der Begegnung zwischen Tanz, Zirkuskünsten und Pferden.

Diese Aufführung wird vom Reitzentrum La Cantera angeboten.

Sie kann allein oder im Format einer Dinnershow besucht werden. Reservierungen können per Internet (Helloasso La Cantera) oder telefonisch vorgenommen werden.

Sie ist ab 6 Jahren kostenpflichtig (kostenlos für 0-5-Jährige auf dem Schoß der Eltern).

Türöffnung ab 18.30 Uhr, Abendessen im Rahmen der Dinnershow um 19.00 Uhr, Show um 20.30 Uhr

