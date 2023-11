Marché de Noël à Beaurepaire 5 Chemin de Guernesey Beaurepaire, 10 décembre 2023, Beaurepaire.

Beaurepaire,Seine-Maritime

L’association des parents d’élèves du RPI 76280 organise un marché de Noël le dimanche 10 décembre de 10h à 18h au Centre de Loisirs Marcel Paul..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

5 Chemin de Guernesey Centre de Loisirs Marcel Paul

Beaurepaire 76280 Seine-Maritime Normandie



The RPI 76280 parents’ association is organizing a Christmas market on Sunday December 10 from 10am to 6pm at the Centre de Loisirs Marcel Paul.

La asociación de padres RPI 76280 organiza un mercadillo navideño el domingo 10 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, en el Centre de Loisirs Marcel Paul.

Die Elternvereinigung des RPI 76280 organisiert am Sonntag, dem 10. Dezember, von 10 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt im Centre de Loisirs Marcel Paul.

