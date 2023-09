Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Hourcadet 5 chemin Coustasse Aurions-Idernes, 19 novembre 2023, Aurions-Idernes.

Aurions-Idernes,Pyrénées-Atlantiques

Dégustation de vins Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites, producteurs

locaux et exposants.

Programme en cours d’élaboration..

5 chemin Coustasse

Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wine tasting, tours, local producers

and exhibitors.

Program under development.

Degustación de vinos Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, visitas, productores locales

productores y expositores.

Programa en desarrollo.

Weinprobe von Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh, Besichtigungen, Erzeuger

lokale Anbieter und Aussteller.

Programm in Vorbereitung.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN