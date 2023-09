Stage de danse : Voyage dansé 5 chemin Bourrassot Monein, 1 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Accompagné par Aurore Lacombe.

9h30 10h30 Réveil dansé.

11h à 12h Dans contemporaine, base technique.

Repas partagé en auberge espagnole.

14h à 16h Danse contemporaine, improvisation et transmission chorégraphique.

16h30 Temps de clôture..

5 chemin Bourrassot Ecolieu du Laring

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by Aurore Lacombe.

9:30 am to 10:30 am Wake-up dance.

11am to 12pm Contemporary dance, technical basics.

Shared meal.

14h to 16h Contemporary dance, improvisation and choreographic transmission.

4:30 pm Closing time.

Acompañados por Aurore Lacombe.

9h30 a 10h30 Baile de despertar.

11h a 12h Danza contemporánea, fundamentos técnicos.

Comida compartida.

14:00 a 16:00 Danza contemporánea, improvisación y transmisión coreográfica.

16.30 h Clausura.

Begleitet von Aurore Lacombe.

9.30 10.30 Uhr Getanztes Erwachen.

11.00 bis 12.00 Uhr In zeitgenössischem Tanz, technische Grundlagen.

Gemeinsames Mittagessen in der Auberge espagnole.

14h bis 16h Zeitgenössischer Tanz, Improvisation und choreografische Übertragung.

16.30 Uhr Abschlusszeit.

