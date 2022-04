5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond, 17 novembre 2022, Saint-Amand-Montrond.

5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond

2022-11-17 12:00:00 – 2022-11-17

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

D’avril à novembre de cette année, dans sept villes, Tours, Blois, Bourges, Romorantin, Saint-Amand-Montrond, Ouques et Vendôme, 8 chefs cuisiniers d’associations de la région Centre-Val de Loire lancent un appel à tou·tes celles et ceux qui sont sensibles aux problèmes de plus en plus actuels liés au climat et au réchauffement de la planète.

Il s’agit d’un coup de fourchette pour la planète où les chefs et leurs équipes imaginent des menus à base d’aliments locaux et de saison, en diminuant la quantité de viande dans l’assiette afin de redynamiser l’intérêt des convives pour les aliments qu’ils mangent, leur origine, mais aussi les encourager à ne pas se servir plus que nécessaire pour éviter le gaspillage alimentaire.

+33 2 48 62 01 30

Benjamin Dubuis

Saint-Amand-Montrond

