5 Chefs au piano à Vendôme Vendôme, 15 septembre 2022, Vendôme.

5 Chefs au piano à Vendôme Vendôme

2022-09-15 – 2022-09-15

Vendôme 41100

5 chefs au piano à Vendôme. 5 Chefs au Piano est une aventure culinaire et solidaire entre chefs cuisiniers des restaurants Habitat Jeunes de la région Centre – Val de Loire et leurs équipes.

La saison millésime du Conseil Régional Centre-Val de Loire qui, cette année, souhaite faire découvrir la thématique « jardin nourricier » en alliant créativité, production locale, écologie et

biodiversité. Ces chefs proposent une véritable cuisine « faite maison » à partir de produits frais, transformés sur place avec les coûts matières des standards de la restauration collective.

La 5ème édition « 5 Chefs au piano » donne un coup de fourchette pour la planète et s’inscrit dans la programmation officielle des événements labellisés « Nouvelles Renaissance(S) 2020 ».

+33 2 54 73 77 00

©Benjamin Dubuis

Vendôme

