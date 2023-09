Venez participer à un atelier de fresque de l’eau 5 Boulevard Vincent Gâche, 44200 Nantes, France Pays de la Loire Nantes, 27 octobre 2023, Nantes.

Savez-vous d’où est issue l’eau que vous consommez ? Comment l’utilise-t-on en France ? Quels sont les impacts des activités humaines sur la ressource ? Venez faire ce voyage de l’eau le vendredi 27 octobre 2023 à la CLCV 44. Les questions abordées Cet atelier collaboratif vous permettra de découvrir les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que les impacts des dérèglements climatiques sur la ressource. A la fin de l’atelier, vous aurez construit une vision globale des cycles de l’eau (cycle naturel et petit cycle) et vous aurez retracé les impacts de l’être humain et du climat sur ces cycles (qualité de la ressource et répartition). Nous aboutirons ensuite sur un temps d’échange pour discuter des mesures individuelles et collectives pouvant être prises. Ce sera l’occasion de débattre ! Rappels Quand ? Le vendredi 27 octobre de 14h30 à 17h30 ️ Où ? Les locaux de la CLCV 44, situés au 5 Bd Vincent Gâche au 8ème étage du Bâtiment SIGMA 2000 (44200 Nantes)

