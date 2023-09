Spectacle concert film d’animation Je ne veux pas dormir 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 15 mai 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Après « Ça m’énerve » et « Et après c’est quoi », accueillis au théâtre de Thouars, Ce concert-spectacle s’attaque au monde de la nuit et ses différentes facettes. Ludique et foisonnant, il s’accompagne de films d’animation ou de films de comédiens spécialement crées pour le spectacle..

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Following on from « Ça m?énerve » and « Et après c?est quoi », both staged at the Théâtre de Thouars, this concert-show tackles the world of nightlife and its many facets. Playful and full of surprises, it is accompanied by animated films and films by actors specially created for the show.

Tras « Ça m?énerve » y « Et après c?est quoi », ambos representados en el Théâtre de Thouars, este concierto-espectáculo aborda el mundo de la vida nocturna y sus múltiples facetas. Lúdico y lleno de sorpresas, se acompaña de películas de animación y de actores especialmente creados para el espectáculo.

Nach « Ça m’énerve » und « Et après c’est quoi », die im Theater von Thouars aufgeführt wurden, befasst sich dieses Konzertspektakel mit der Welt der Nacht und ihren verschiedenen Facetten. Es wird von Animationsfilmen und Filmen von Schauspielern begleitet, die speziell für die Show gedreht wurden.

