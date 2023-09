Spectacle théâtre Allez ollie…. à l’eau 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 10 avril 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Ce spectacle raconte la rencontre entre Mamie Olive, une arrière-grand-mère presque impotente mais qui a été championne de natation et a participé au JO de Londres de 1948, et de son arrière petit-fils Oliver… qui a peur de l’eau ! Un rappel sur l’importance de la combativité sur le triomphe..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This show tells the story of Mamie Olive, an almost impotent great-grandmother who was a champion swimmer and took part in the 1948 London Olympics, and her great-grandson Oliver? who is afraid of water! A reminder of the importance of fighting spirit to triumph.

Este espectáculo cuenta la historia de Mamie Olive, una bisabuela casi impotente que fue campeona de natación y participó en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, y de su bisnieto Oliver… ¡que tiene miedo al agua! Un recordatorio de la importancia del espíritu de lucha para triunfar.

In diesem Stück geht es um die Begegnung zwischen Oma Olive, einer fast impotenten Urgroßmutter, die Schwimmchampion war und 1948 an den Olympischen Spielen in London teilnahm, und ihrem Urenkel Oliver, der Angst vor Wasser hat Eine Erinnerung daran, wie wichtig Kampfgeist für den Triumph ist.

Mise à jour le 2023-09-16 par Maison du Thouarsais