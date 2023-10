Spectacle théâtre Memento 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 8 février 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

A travers trois faits marquants, la guerre en Ukraine, le massacre d’Oradour sur Glane, et le procès du génocide des Tutsis au Rwanda, Sophie Lewisch travaille sur la transmission de l’histoire au fil des générations et des liens entre justice, mémoire et territoire..

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Through three key events – the war in Ukraine, the massacre at Oradour sur Glane, and the trial of the Tutsi genocide in Rwanda – Sophie Lewisch explores the transmission of history across generations, and the links between justice, memory and territory.

A través de tres acontecimientos clave -la guerra de Ucrania, la masacre de Oradour sur Glane y el juicio por el genocidio de los tutsis en Ruanda-, Sophie Lewisch explora la transmisión de la historia a través de las generaciones y los vínculos entre justicia, memoria y territorio.

Anhand von drei wichtigen Ereignissen – dem Krieg in der Ukraine, dem Massaker von Oradour sur Glane und dem Prozess zum Völkermord an den Tutsi in Ruanda – arbeitet Sophie Lewisch an der Weitergabe der Geschichte über Generationen hinweg und an den Verbindungen zwischen Gerechtigkeit, Erinnerung und Territorium.

