Cercle de lecture 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 27 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Stage de mise en voix et de découverte de textes de Théâtre du répertoire contemporain. Tous les niveaux sont les bienvenus ! Le matin, découverte, analyse et lecture à la table d’un auteur et de son ouvrage. L’après-midi place à une lecture dans l’espace et mise en jeu..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre de Thouars

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A course in voice acting and the discovery of theater texts from the contemporary repertoire. All levels welcome! Morning: discovery, analysis and table reading of an author and his work. In the afternoon, a reading in space and acting.

Curso de interpretación vocal y descubrimiento de textos teatrales del repertorio contemporáneo. ¡Todos los niveles son bienvenidos! Por la mañana, descubrimiento, análisis y lectura en la mesa de un autor y su obra. Por la tarde, lectura en el espacio y actuación.

Ein Praktikum, in dem du Texte aus dem zeitgenössischen Repertoire des Theaters kennen lernst. Alle Niveaus sind willkommen! Am Vormittag werden ein Autor und sein Werk am Tisch entdeckt, analysiert und gelesen. Nachmittags Lesung im Raum und Schauspiel.

Mise à jour le 2023-09-16 par Maison du Thouarsais