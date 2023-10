Spectacle théâtre Socrates 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 25 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

De son parcours atypique à sa conception singulière du football en passant par ses années sombres et ses démons, Frédéric Sonntag vous invite à découvrir l’histoire de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira à travers son homonyme le philosophe..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Frédéric Sonntag invites you to discover the story of Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira through the eyes of his namesake, the philosopher, from his atypical career to his unique approach to soccer.

Frédéric Sonntag le invita a descubrir la historia de Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira a través de los ojos de su homónimo, el filósofo, desde su atípica carrera hasta su singular enfoque del fútbol.

Von seinem atypischen Werdegang über seine dunklen Jahre und seine Dämonen bis hin zu seiner einzigartigen Auffassung von Fußball: Frédéric Sonntag lädt Sie ein, die Geschichte von Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira durch seinen Namensvetter, den Philosophen, zu entdecken.

