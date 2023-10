Spectacle de danse Abdomen, le poids des médailles 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 18 janvier 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dans un duo aussi énergique que facétieux, la Cie La grive explore le corps sportif et plus particulièrement, le creuse, l’épuise, le retourne, le montre et le déforme pour dénoncer le culte du ventre parfait. Spectacle précédé d’une courte performance : le poids des médailles..

2024-01-18 fin : 2024-01-18 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In a duo as energetic as it is facetious, Cie La Grive explores the sporting body, and more specifically, digs into it, exhausts it, turns it upside down, shows it and distorts it to denounce the cult of the perfect belly. Show preceded by a short performance: le poids des médailles.

En un dúo tan enérgico como jocoso, la Cie La Grive explora el cuerpo deportivo y, más concretamente, escarba en él, lo agota, lo pone patas arriba, lo exhibe y lo distorsiona para denunciar el culto al vientre perfecto. Precedido de una breve performance: le poids des médailles.

In einem ebenso energiegeladenen wie schelmischen Duett erforscht die Cie La grive den Sportkörper, insbesondere gräbt sie ihn aus, erschöpft ihn, dreht ihn um, zeigt ihn und verzerrt ihn, um den Kult des perfekten Bauches anzuprangern. Vor der Aufführung findet eine kurze Performance statt: Das Gewicht der Medaillen.

Mise à jour le 2023-09-06 par Maison du Thouarsais