One man show : la tragédie du dossard 512 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 15 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Yohann Métay fait une course autour du Mont-Blanc à pied. Ses fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, ses hallucinations font parler les marmottes et son foie fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Yohann Métay races around Mont Blanc on foot. His fantasies of glory collide with the limits of the human body, his hallucinations make groundhogs talk and his liver has a nervous breakdown worthy of the greatest ancient tragedies.

Yohann Métay corre alrededor del Mont Blanc a pie. Sus fantasías de gloria chocan con los límites del cuerpo humano, sus alucinaciones hacen hablar a las marmotas y su hígado sufre un ataque de nervios digno de las mayores tragedias antiguas.

Yohann Métay macht zu Fuß einen Wettlauf um den Mont-Blanc. Seine Ruhmfantasien stoßen an die Grenzen des menschlichen Körpers, seine Halluzinationen lassen Murmeltiere sprechen und seine Leber erleidet einen Nervenzusammenbruch, der den größten antiken Tragödien würdig ist.

