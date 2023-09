Spectacle familial Le monde d’après nous 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 9 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Pour vivre, il faut rêver. Ce spectacle familial interroge précisément cette difficulté des humains à se projeter aujourd’hui vers l’avenir. Il mêle premier degré et métaphysique, poésie et côté terre-à-terre : philosophique comme Le Petit Prince et clownesque comme Charlie Chaplin. Dès 7 ans.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To live, you have to dream. This family show explores the difficulty humans have in projecting themselves into the future. It mixes first-degree and metaphysics, poetry and the down-to-earth: philosophical like The Little Prince and clownish like Charlie Chaplin. Ages 7 and up

Para vivir, hay que soñar. Este espectáculo familiar explora la dificultad que tenemos los humanos para proyectarnos en el futuro. Es una mezcla de lo literal y lo metafísico, la poesía y lo realista: filosófico como El Principito y payaso como Charlie Chaplin. A partir de 7 años

Um zu leben, muss man neu denken. Dieses Familienstück befasst sich genau mit dieser Schwierigkeit der Menschen, sich heute in die Zukunft zu projizieren. Es vermischt Metaphysik, Poesie und Bodenständigkeit: philosophisch wie der Kleine Prinz und clownesk wie Charlie Chaplin. Ab 7 Jahren

