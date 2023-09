Spectacle Entre ses mains 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 30 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Ce spectacle nous plonge au cœur du monde hospitalier et de ses acteurs : personnels soignants, malades, familles. Dans cette fiction nourrie de multiples immersions dans le milieu de la santé, on y retrouve le rythme effréné du service des urgences, des moments touchants et d’autres très joyeux..

2023-11-30

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This show plunges us into the heart of the hospital world and its players: nursing staff, patients and families. In this fictional story, based on multiple immersions in the world of healthcare, we encounter the frenetic pace of the emergency department, with touching and joyful moments.

Este espectáculo nos sumerge en el corazón del mundo hospitalario y de sus protagonistas: personal de enfermería, pacientes y familiares. En esta ficción, basada en varias inmersiones en el mundo de la sanidad, encontramos el ritmo frenético del servicio de urgencias, con algunos momentos conmovedores y otros muy alegres.

Das Stück führt uns mitten in die Welt der Krankenhäuser und ihrer Akteure: Pflegepersonal, Kranke, Familien. In diesem fiktiven Film, der durch zahlreiche Einblicke in das Gesundheitswesen entstanden ist, finden wir den rasanten Rhythmus der Notaufnahme, rührende und fröhliche Momente.

