Spectacle de danse familial K Outchou 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 22 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le personnage principal de ce conte écologique est Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Il est coloré, imperméable et flexible mais craint le monstre pétrole qui envahit l’espace au service du synthétique. À voir à partir de 3 ans..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100



The main character in this ecological tale is Outchou, born in the Amazon on the rubber tree. He’s colorful, waterproof and flexible, but fears the oil monster that’s invading space in the service of synthetics. For ages 3 and up.

El protagonista de este cuento ecológico es Outchou, nacido en la Amazonia en el árbol del caucho. Es colorido, impermeable y flexible, pero teme al monstruo del petróleo que invade el espacio al servicio de los sintéticos. A partir de 3 años.

Die Hauptfigur in diesem ökologischen Märchen ist Outchou, der im Amazonasgebiet auf dem Gummibaum geboren wurde. Er ist farbenfroh, wasserfest und flexibel, aber er fürchtet sich vor dem Ölmonster, das im Dienste der Synthetik in den Weltraum eindringt. Ab 3 Jahren zu sehen.

