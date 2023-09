Spectacle familial de danse Sous le poids des plumes 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 16 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Mêlant danse hip-hop, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets, ce spectacle est conçu comme une fable visuelle aux allures de rêve éveillé. Dans ce décor, 4 danseurs nous plongent, avec poésie, dans un monde onirique, nous entraînant dans un voyage introspectif. À partir de 6 ans.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Combining hip-hop dance, burlesque, physical theater and object manipulation, this show is conceived as a visual fable with the allure of a daydream. In this setting, 4 dancers poetically plunge us into a dreamlike world, taking us on an introspective journey. Ages 6 and up

Mezcla de danza hip-hop, burlesque, teatro físico y manipulación de objetos, este espectáculo está concebido como una fábula visual que se asemeja a una ensoñación. En este escenario, 4 bailarines nos sumergen poéticamente en un mundo onírico, llevándonos a un viaje introspectivo. A partir de 6 años

Dieses Stück, das Hip-Hop-Tanz, burleskes Spiel, Körpertheater und Objektmanipulation miteinander verbindet, ist wie eine visuelle Fabel konzipiert, die an einen Tagtraum erinnert. In dieser Szenerie tauchen uns 4 Tänzer auf poetische Weise in eine Traumwelt ein und nehmen uns mit auf eine introspektive Reise. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-09-06 par Maison du Thouarsais