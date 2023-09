Spectacle Quatorze millimètres 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars, 6 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Quatorze millimètres est une nouvelle écrite par Catherine Michaud, où elle raconte son histoire, sa maladie, sa guerre intérieure mais aussi sa pulsion de vie qui lui a permis de s’en sortir..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

5 Boulevard Pierre et Marie Curie Au théâtre

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Quatorze millimètres is a short story written by Catherine Michaud, in which she recounts her story, her illness, her inner war, but also the life drive that enabled her to pull through.

Quatorze millimètres es un relato corto escrito por Catherine Michaud, en el que cuenta su historia, su enfermedad, su guerra interior, pero también el impulso vital que le permitió salir adelante.

Quatorze millimètres ist eine Kurzgeschichte von Catherine Michaud, in der sie ihre Geschichte erzählt, ihre Krankheit, ihren inneren Krieg, aber auch ihren Lebensdrang, der ihr geholfen hat, sich aus der Situation zu befreien.

