Lecture publique et rencontre d’auteur avec Pierre Koestel 5 Boulevard Pierre Curie Thouars, 16 décembre 2023, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Début : 2023-12-16 18:30:00

Cette lecture est le point final de l’atelier « Passe moi le texte ». Cette saison, le choix s’est porté sur « après les ruines » de Pierre Koestel. Tout commence un dimanche de printemps. Deux couples se retrouvent pour pique-niquer dans un parc. Au départ, les esprits sont à la fête, mais la joie laisse rapidement place à l’inquiétude, car une menace invisible plane dans l’air et gronde sous la terre, sans que personne ne parvienne à l’identifier. La nuit suivante, une catastrophe survient et engendre une crise qui s’installe durablement dans le quotidien des personnages. Pourtant, ils préfèrent en ignorer les conséquences. Saison après saison, ils se retrouvent dans le même parc où ils tentent de renouer avec leurs vieilles habitudes. Mais la catastrophe les a changés et dès lors, on assiste au dérèglement progressif et irrémédiable du groupe. Réservation conseillée, places limitées.

5 Boulevard Pierre Curie Au théâtre de Thouars

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



