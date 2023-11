Soirée sur mesure 5 boulevard Jean Jaurès Aubagne, 25 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Un défilé pour célébrer la création !

KSKDE dévoile ses créations portées par des modèles amateurs aux physiques divers..

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . .

5 boulevard Jean Jaurès Galerie d’artistes L’Art Révolution

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A fashion show to celebrate creation!

KSKDE unveils its creations worn by amateur models of all shapes and sizes.

¡Un desfile de moda para celebrar la creación!

KSKDE desvela sus creaciones vestidas por modelos aficionados de todas las formas y tallas.

Eine Modenschau zur Feier der Kreation!

KSKDE enthüllt seine Kreationen, die von Amateurmodellen mit unterschiedlichem Körperbau getragen werden.

