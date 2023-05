Exposition « Range ta chambre » par Ypnova 5 boulevard Jean Jaurès, 10 juin 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La galerie l’art révolution présente la dernière série de toiles et de sculptures de l’artiste Ypnova sur le thème de la surconsommation . « Range ta chambre « .

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:00:00. .

5 boulevard Jean Jaurès Galerie d’artistes l’art révolution

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The gallery l’art révolution presents the latest series of paintings and sculptures by the artist Ypnova on the theme of overconsumption. « Tidy up your room »

La galería l’art révolution presenta la última serie de pinturas y esculturas de la artista Ypnova sobre el tema del consumo excesivo. « Ordena tu habitación

Die Galerie l’art révolution präsentiert die neueste Serie von Gemälden und Skulpturen der Künstlerin Ypnova zum Thema Überkonsum . « Räum dein Zimmer auf »

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile