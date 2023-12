Soirée ski – concert GNA 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 22 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 21:30:00

fin : 2023-12-22

Équipez vous de vos plus belles tenues de SKI pour cette soirée haute en couleurs !.

Équipez vous de vos plus belles tenues de SKI pour cette soirée haute en couleurs !

GNA est la pour vous réchauffer !

Shooters offerts à tous les Skieurs et Snowboardeurs en tenue !

.

5 Boulevard Georges Clémenceau Paddy Mullin’s

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Arles