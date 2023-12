Cet évènement est passé Apéro Magique 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Apéro Magique 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles, 13 décembre 2023, Arles. Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 20:00:00

fin : 2023-12-13 Le Paddy vous attend pour une soirée magique….

Le Paddy vous attend pour une soirée magique…

Profitez de la visite de Basile lors de votre apéro au Paddy.

Laissez vous surprendre par ce jeune magicien qui a plus d’un tour dans son sac! .

5 Boulevard Georges Clémenceau Paddy Mullin’s

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13200 Lieu 5 Boulevard Georges Clémenceau Adresse 5 Boulevard Georges Clémenceau Paddy Mullin's Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Latitude 43.674908 Longitude 4.626254 latitude longitude 43.674908;4.626254

5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/