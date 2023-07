LA GRANDE SOPHIE + JULIA JEAN-BAPTISTE 5 Boulevard d’Anjou Allonnes, 15 décembre 2023, Allonnes.

Allonnes,Sarthe

LA Grande Sophie c’était en 2009 « Du Courage », « Ne M’oublie pas ». En deux décennies elle aura touché à presque tout..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

5 Boulevard d’Anjou Salle Jean Carmet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



LA Grande Sophie?s 2009 hits included « Du Courage » and « Ne M?oublie pas ». In two decades, she has touched on almost everything.

Entre los éxitos de LA Grande Sophie en 2009 figuran Du Courage y Ne M’oublie pas. En dos décadas lo ha tocado casi todo.

DIE Große Sophie war 2009 mit « Du Courage » und « Ne M?oublie pas » erfolgreich. In zwei Jahrzehnten hat sie fast alles erreicht.

