Ciné-conférence Altaïr : l’Équateur 5 Boulevard Adrien Morin Thouars, 4 mars 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 14:30:00

fin : 2024-03-04

L’Équateur, terre de diversité. Bordé par le Pacifique, traversé par les Andes et coupé par la ligne équinoxiale, l’Équateur est une terre d’exception qui renferme une des plus grandes biodiversités du globe. À cette diversité naturelle s’entremêle une mosaïque culturelle importante composée de mestizos – les descendants d’ancêtres espagnols et amérindiens – et de 13 nationalités indigènes. Chacun de ces groupes possède une identité propre intimement liée à son territoire. Un film de Lynda Paquette et Martin Parent

5 Boulevard Adrien Morin Cinéma Le Kiosque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-10 par Maison du Thouarsais