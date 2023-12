Ciné-conférence Altaïr : l’âge de la marche 5 Boulevard Adrien Morin Thouars, 29 janvier 2024, Thouars.

En route vers Compostelle à travers l’itinéraire de la Via Arverna vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, pour rejoindre le célèbre Camino Francès. Un film de Élise et Louis-Marie Blanchard.

Ce film parcourt d’abord la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, puis rejoint le célèbre Camino Francès, un itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Sentir son corps, entrer dans un paysage, se frotter aux éléments : marcher au long cours, c’est oublier ses horaires, ses hiérarchies et ses tracas, se confronter aux caprices de la météo et à l’inconnu des rencontres. C’est aussi avoir le temps et la disponibilité d’esprit pour s’interroger : qui sommes-nous, que voulons-nous, qu’est-ce que la vie signifie pour nous ? Dès le 11ème siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques. Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens.

