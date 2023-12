Ciné-conférence Altaïr : EuroVélo6, de la Loire à la mer Noire en famille 5 Boulevard Adrien Morin Thouars, 8 janvier 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 14:30:00

fin : 2024-01-08

Suivez le périple d’une famille sur la route de l’Europe en vélo ! 5200 km à vélo en famille avec deux petites filles de 6 et 8 ans, de la Loire à la mer Noire. Une aventure qui fait rêver, et à laquelle nombre de personnes pourront s’identifier. Un film de Olivier Bourguet..

On l’appelle souvent le Nantes-Budapest ! Il s’agit de l’un des multiples surnoms de l’EuroVélo 6, l’EuroVélo Route des Fleuves qui lie l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est sur 5000 Km à parcourir à bicyclette, à travers 10 pays. Durant 5 mois, avec leurs deux filles de 6 et 8 ans, Catherine et Olivier Bourguet ont pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin et du Danube. Un périple extraordinaire, une invitation au voyage lent pour concrétiser cette belle utopie de construction européenne d’unité dans la diversité ! Une aventure qui fait rêver, à laquelle nombre de personnes pourront s’identifier, avec ses moments de bonheur, mais aussi les autres, plus difficiles qu’Olivier raconte avec pudeur et humour. Le spectateur, très vite, fait partie de la troupe, suit les hauts et les bas du chemin, s’instruit de quelques informations historiques, géographiques ou naturelles à chaque page !

5 Boulevard Adrien Morin Cinéma Le Kiosque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



