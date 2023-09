Rencontre avec l’auteure Catherine Baron 5 bis rue victor hugo Anneyron, 18 novembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Venez rencontrer l’auteure de romans historiques Catherine Baron dans le cadre du festival histoire d’histoire !.

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 . .

5 bis rue victor hugo Mediathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet historical novelist Catherine Baron as part of the histoire d’histoire festival!

Venga a conocer a Catherine Baron, autora de novelas históricas, en el marco del festival histoire d’histoire

Treffen Sie die Autorin historischer Romane Catherine Baron im Rahmen des Festivals histoire d’histoire!

