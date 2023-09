Atelier d’écriture pour adulte 5 bis rue victor hugo Anneyron, 21 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Venez découvrir les techniques d’écriture !.

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 . .

5 bis rue victor hugo Mediathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover writing techniques!

¡Venga y descubra las técnicas de escritura!

Kommen Sie und lernen Sie Schreibtechniken kennen!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche