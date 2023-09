Atelier d’écriture pour adultes 5 bis rue Victor Hugo Anneyron, 21 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Un atelier ouvert à tous !.

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

5 bis rue Victor Hugo Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A workshop open to all!

Un taller abierto a todos

Ein offener Workshop für alle!

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche