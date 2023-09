Atelier de dessin Manga 5 bis rue victor hugo Anneyron, 14 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Venez découvrir les techniques pour dessiner un manga, à partir à 8ans sur inscription..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

5 bis rue victor hugo Mediathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover how to draw a manga, from 8 years upwards, registration required.

Ven a descubrir cómo dibujar un manga, a partir de 8 años, previa inscripción.

Entdecken Sie die Techniken, um einen Manga zu zeichnen. Ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche