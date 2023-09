Atelier d’initiation au dessin manga 5 bis rue Victor Hugo Anneyron, 14 octobre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Atelier mené par Caro-lyn. A partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

5 bis rue Victor Hugo Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop led by Caro-lyn. Ages 8 and up. Free, registration required.

Taller dirigido por Caro-lyn. A partir de 8 años. Gratuito, previa inscripción.

Workshop unter der Leitung von Caro-lyn. Ab 8 Jahren. Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche