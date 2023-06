Exposition « L’art est un jeu » 5 bis rue victor hugo Anneyron, 10 juin 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Venez découvrir les travaux des élèves de la manufacture d’art La Fée Escargot, encadré par l’artiste plasticienne Gwendoline Chanel Delhomme.

Vernissage le vendredi 9 juin à 19h..

2023-06-10 à ; fin : 2023-09-30

5 bis rue victor hugo Mediathèque Jacques et Aimé Bertrand

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the work of students at La Fée Escargot art school, supervised by visual artist Gwendoline Chanel Delhomme.

Opening on Friday June 9 at 7pm.

Venga a descubrir el trabajo de los alumnos de la escuela de arte La Fée Escargot, supervisados por la artista visual Gwendoline Chanel Delhomme.

Inauguración el viernes 9 de junio a las 19.00 h.

Entdecken Sie die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler der Kunstmanufaktur La Fée Escargot, die von der bildenden Künstlerin Gwendoline Chanel Delhomme betreut werden.

Vernissage am Freitag, den 9. Juni um 19 Uhr.

