Exposition photographique : Pluie 5 bis Rue Victor Hugo, 1 mars 2023, Anneyron.

« Après la pluie vient le beau temps » Anneyron Photo Club s’est inspiré de cette maxime pour vous proposer des photos de Pluie qui sont loin d’être moroses ! N’ayez pas peur de vous mouiller et découvrez une vingtaine de clichés sur ce thème..

5 bis Rue Victor Hugo Médiathèque

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« After the rain comes the good weather » Anneyron Photo Club was inspired by this maxim to offer you rain photos that are far from being gloomy! Don’t be afraid to get wet and discover about twenty pictures on this theme.

« Después de la lluvia viene el buen tiempo » Anneyron Photo Club se ha inspirado en esta máxima para ofrecerte fotos de la lluvia que están lejos de ser sombrías No tengas miedo de mojarte y descubre una veintena de fotos sobre este tema.

« Der Anneyron Photo Club hat sich von diesem Sprichwort inspirieren lassen, um Ihnen Regenfotos zu präsentieren, die alles andere als trist sind! Machen Sie sich keine Sorgen, nass zu werden, und entdecken Sie zwanzig Fotos zu diesem Thema.

