Concert et lecture : Mélanie Loisel (Borguefül) 5 Bis rue Jaganneau La Réole, 14 octobre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

En partenariat avec le Festival Multipistes. MELANIE LOISEL (Borguefül), mise en scène & son par Manuel Duval (Rien Virgule, La République des Granges…). Après un travail de résidence à Libourne dans le cadre du Festival Multipistes, la contrebassiste et chanteuse contemporaine Mélanie Loisel nous en présentera une restitution. Elle proposera des pièces musicales inédites autour de la poétesse américaine Emily Dickinson, en collaboration avec Manuel Duval, artiste associé, ingénieur du son et musicien (Rien Virgule notamment..). Création inédite pour le Festival !

« Créer une tension entre les mots de la poétesse et ma voix, mon son, en circulant dans la matière, tramant des échos et des strates multiples, à l’image de mon processus de recherche et de composition..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 20:30:00. .

5 Bis rue Jaganneau Théâtre du 5 Bis

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Festival Multipistes. MELANIE LOISEL (Borguefül), staging & sound by Manuel Duval (Rien Virgule, La République des Granges…). After a residency in Libourne as part of the Festival Multipistes, contemporary double bassist and singer Mélanie Loisel will present us with a performance. She will be proposing new musical pieces based on the American poet Emily Dickinson, in collaboration with Manuel Duval, associate artist, sound engineer and musician (Rien Virgule in particular…). A Festival first!

« Create a tension between the poet’s words and my voice, my sound, by circulating in the material, weaving echoes and multiple strata, in the image of my research and composition process.

En colaboración con el Festival Multipistes. MELANIE LOISEL (Borguefül), dirección y sonido de Manuel Duval (Rien Virgule, La République des Granges…). Tras una residencia en Libourne en el marco del Festival Multipistes, la contrabajista y cantante contemporánea Mélanie Loisel presentará un espectáculo de su obra. Propondrá nuevas piezas musicales basadas en la poetisa estadounidense Emily Dickinson, en colaboración con Manuel Duval, artista asociado, ingeniero de sonido y músico (Rien Virgule en particular…). ¡Una creación inédita para el Festival!

« Crear una tensión entre las palabras de la poetisa y mi voz, mi sonido, moviéndome a través del material, tejiendo ecos y múltiples capas, a imagen de mi proceso de investigación y composición.

In Partnerschaft mit dem Festival Multipistes. MELANIE LOISEL (Borguefül), Regie & Sound von Manuel Duval (Rien Virgule, La République des Granges…). Nach einem Arbeitsaufenthalt in Libourne im Rahmen des Festivals Multipistes wird die zeitgenössische Kontrabassistin und Sängerin Mélanie Loisel uns eine Wiedergabe dieser Arbeit präsentieren. Sie wird in Zusammenarbeit mit Manuel Duval, einem assoziierten Künstler, Toningenieur und Musiker (Rien Virgule u. a.), neue Musikstücke rund um die amerikanische Dichterin Emily Dickinson präsentieren. Für das Festival noch nie dagewesene Kreation!

« Eine Spannung zwischen den Worten der Dichterin und meiner Stimme, meinem Klang schaffen, indem ich mich durch die Materie bewege, Echos und mehrere Schichten erzeuge, wie in meinem Forschungs- und Kompositionsprozess.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de l’Entre-deux-Mers