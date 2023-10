RENCONTRE SCÉNOGRAPHIQUE 5 bis Rue de Leurande Nettancourt, 7 novembre 2023, Nettancourt.

Nettancourt,Meuse

Un après-midi dédié à la scénographie, au Cabagnol, lieu d’accueil en résidence technique de compagnies de spectacle vivant.

Programme :

– Visite du lieu, présentation de son directeur artistique Valentin Monnin, sa pratique et l’accompagnement technique proposé lors d’accueil en résidence.

– Rencontre avec Analyvia Lagarde, scénographe, son parcours et son travail en cours sur le dernier spectacle de la compagnie 800L de Paille.

– Point sur l’aspect réglementaire de la scénographie dans le spectacle vivant avec David Demaret, directeur technique de l’ACB scène nationale.

Inscription en ligne souhaitée avant le 31/10.

Entrée gratuite.. Tout public

Mardi 2023-11-07 14:00:00 fin : 2023-11-07 17:00:00. 0 EUR.

5 bis Rue de Leurande Le Cabagnol

Nettancourt 55800 Meuse Grand Est



An afternoon dedicated to scenography, at Le Cabagnol, a technical residency for performing arts companies.

Program :

– Visit of the venue, presentation of its artistic director Valentin Monnin, his practice and the technical support offered during residencies.

– Meeting with Analyvia Lagarde, scenographer, her background and current work on the latest show by the 800L de Paille company.

– Regulatory aspects of set design in the performing arts with David Demaret, technical director of ACB scène nationale.

Online registration required by 10/31.

Free admission.

Una tarde dedicada a la escenografía en Le Cabagnol, sede de residencias técnicas para compañías de artes escénicas.

Programa:

– Visita del lugar, presentación de su director artístico Valentin Monnin, de su práctica y del apoyo técnico ofrecido durante las residencias.

– Encuentro con Analyvia Lagarde, escenógrafa, su trayectoria y su trabajo actual en el último espectáculo de la compañía 800L de Paille.

– Una mirada a los aspectos reglamentarios de la escenografía en las artes escénicas con David Demaret, Director Técnico de la ACB scène nationale.

Inscripción en línea obligatoria antes del 31/10.

Entrada gratuita.

Ein Nachmittag, der der Szenografie gewidmet ist, im Cabagnol, einem Ort, an dem Kompanien aus dem Bereich der darstellenden Künste ihren technischen Wohnsitz haben.

Programm:

– Besuch des Ortes, Vorstellung des künstlerischen Leiters Valentin Monnin, seiner Praxis und der technischen Begleitung, die bei der Aufnahme in Residenzen angeboten wird.

– Treffen mit dem Szenografen Analyvia Lagarde, seinem Werdegang und seiner aktuellen Arbeit am letzten Stück der Kompanie 800L de Paille.

– David Demaret, technischer Leiter der ACB scène nationale, erläutert die rechtlichen Aspekte des Bühnenbilds in den darstellenden Künsten.

Online-Anmeldung bis zum 31.10. erwünscht.

Eintritt frei.

