Egiategia ouvre ses portes !

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Il est temps de découvrir ou redécouvrir l’univers de la vinification sous-marine en perpétuelle évolution. L’équipe vous accueillera samedi 16 décembre de 10h à 19h à l’occasion des portes ouvertes. Au programme visite & dégustation :

✓ Découvrez notre méthode de vinification atypique de vinification sous-marine

✓ Dégustez nos différentes gammes de vins en accord avec des produits locaux de chez Maison Pariès et de l’Atelier Xotila.

Nous aurons aussi le plaisir de vous offrir une bouteille de rosé pour un carton de 6 vins acheté. Nous vous attendons avec impatience !.

It’s time to discover or rediscover the constantly evolving world of underwater winemaking. The team will welcome you on Saturday December 16 from 10am to 7pm for an open house. Visit & tasting program:

? Discover our atypical underwater vinification method

? Taste our different ranges of wines paired with local produce from Maison Pariès and Atelier Xotila.

We’ll also be delighted to offer you a bottle of rosé for every case of 6 wines purchased. We look forward to seeing you!

Es hora de descubrir o redescubrir el mundo en constante evolución de la vinificación submarina. El equipo le dará la bienvenida el sábado 16 de diciembre de 10:00 a 19:00 en una jornada de puertas abiertas. Programa: visita y degustación:

? Descubra nuestro método atípico de vinificación bajo el agua

? Deguste nuestras diferentes gamas de vinos maridados con productos locales de la Maison Pariès y del Atelier Xotila.

También estaremos encantados de ofrecerle una botella de rosado por cada caja de 6 vinos adquirida. ¡Le esperamos!

Es ist an der Zeit, die Welt der Unterwasserweinbereitung, die sich ständig weiterentwickelt, zu entdecken oder wiederzuentdecken. Das Team empfängt Sie am Samstag, den 16. Dezember von 10 bis 19 Uhr anlässlich des Tags der offenen Tür. Auf dem Programm stehen Besichtigung & Verkostung :

? Entdecken Sie unsere atypische Weinbereitungsmethode der Unterwasserweinbereitung

? Probieren Sie unsere verschiedenen Weinsorten in Verbindung mit lokalen Produkten von Maison Pariès und dem Atelier Xotila.

Wir freuen uns auch, Ihnen eine Flasche Rosé für einen Karton mit 6 gekauften Weinen anbieten zu können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

