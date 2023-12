Pan African Music Party 5 Bd Sévigné Marseille 15e Arrondissement, 3 décembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une soirée qui va vous réchauffer !.

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 02:00:00. EUR.

5 Bd Sévigné Ateliers Jeanne Barret

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening to warm you up!

Una velada para entrar en calor

Ein Abend, der Sie aufwärmen wird!

Mise à jour le 2023-11-30 par Ville de Marseille