Gims – Le dernier tour 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu, 7 décembre 2023, Décines-Charpieu.

Décines-Charpieu,Rhône

La nouvelle tournée de GIMS intitulée « LE DERNIER TOUR » se déroulera dans toute la France entre novembre 2024 et février 2025. Il sera à la LDLC Arena, le 7 décembre 2024..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 20:00:00. EUR.

5 Avenue Simone Veil LDLC Arena

Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



GIMS’ new tour, entitled « LE DERNIER TOUR », will take place across France between November 2024 and February 2025. He will be at the LDLC Arena on December 7, 2024.

La nueva gira de GIMS, titulada « LE DERNIER TOUR », recorrerá toda Francia entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Estará en el LDLC Arena el 7 de diciembre de 2024.

GIMS’ neue Tournee mit dem Titel « LE DERNIER TOUR » wird zwischen November 2024 und Februar 2025 in ganz Frankreich stattfinden. Er wird am 7. Dezember 2024 in der LDLC Arena auftreten.

Mise à jour le 2023-09-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme