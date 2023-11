Alors, on danse ? 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu, 24 novembre 2023, Décines-Charpieu.

Décines-Charpieu,Rhône

Chris Marques et Jaclyn Spencer repartent sur les routes de France avec leur première création « Alors on danse ? », un show de danse à couper le souffle ! Ne manquez pas la représentation de ce spectacle à la LDLC Arena, le 24 novembre 2024 à 20h00..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. .

5 Avenue Simone Veil LDLC Arena

Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Chris Marques and Jaclyn Spencer are back on the road in France with their first creation « Alors on danse? », a breathtaking dance show! Don’t miss the show at the LDLC Arena on November 24, 2024 at 8pm.

Chris Marques y Jaclyn Spencer vuelven a Francia con su primera creación, « Alors on danse », ¡un espectáculo de danza que te dejará sin aliento! No se pierda el espectáculo en el LDLC Arena el 24 de noviembre de 2024 a las 20:00.

Chris Marques und Jaclyn Spencer gehen mit ihrer ersten Kreation « Alors on danse? », einer atemberaubenden Tanzshow, wieder auf Tour durch Frankreich! Verpassen Sie nicht die Aufführung dieser Show in der LDLC Arena am 24. November 2024 um 20.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-20 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme