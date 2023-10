Autour de Magnifiques 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement, 23 mai 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Dueto / Greta Oto », la rencontre exceptionnelle de deux artistes protéiformes, en deux soirées jeudi 4 et vendredi 5 avril..

2024-05-23 19:00:00 fin : 2024-05-23 . .

5 avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



KLAP Maison pour la danse invites you to « Dueto / Greta Oto », an exceptional encounter between two protean artists, on two evenings, Thursday April 4 and Friday April 5.

KLAP Maison pour la danse le invita a « Dueto / Greta Oto », un encuentro excepcional entre dos artistas proteicos, durante dos veladas el jueves 4 y el viernes 5 de abril.

KLAP Maison pour la danse lädt Sie zu « Dueto / Greta Oto » ein, der außergewöhnlichen Begegnung zweier protektiver Künstlerinnen an zwei Abenden am Donnerstag, den 4. und Freitag, den 5. April.

