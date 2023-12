Danser c’est vivre – Maryam Kaba 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement, 25 avril 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-25 19:00:00

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Danser c’est vivre – Maryam Kaba ».

KLAP x La biennale des écritures du réel



« Le mouvement libère les corps, combats les stéréotypes, rayonne, vibre haut, milite par la joie et transforme » – Maryam Kaba



Sur scène, une dizaine de femmes déambulent le long d’un tracé. Maryam Kaba danse parmi elles, tentant de les faire dévier de leur ligne. Les guidant comme elle a été guidée, elle leur apprend à oser, oser sortir des trajectoires toutes tracées pour trouver le chemin qui leur est propre.



Danser c’est Vivre mêle des passages chorégraphiés et improvisés à des lectures de Vieille Fille de Marie Kock – en interaction avec les danseuses et le public. À la croisée entre l’intime et le collectif, la création s’interroge sur le réapprentissage de la joie et invite à la transformation de soi.



La représentation sera suivie d’un échange – bord plateau en compagnie de l’équipe artistique.



Chorégraphe : Maryam Kaba

Autrice : Marie Kock

Dramaturge : Pina Wood

Durée : 50 minutes



[Gratuit sur réservation]

5 avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Ville de Marseille