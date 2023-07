Rock & Goal 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement, 19 février 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « Rock & Goal », une pièce pour 4 danseurs.. Enfants

2024-02-19 fin : 2024-02-23 . .

5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



KLAP Maison pour la danse invites you to « Rock & Goal », a piece for 4 dancers.

KLAP Maison pour la danse le invita a « Rock & Goal », una pieza para 4 bailarines.

KLAP Maison pour la danse lädt Sie ein zu « Rock & Goal », einem Stück für vier Tänzer.

Mise à jour le 2023-06-13 par Ville de Marseille