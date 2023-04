B4 Summer – Mercedess Dassy 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

B4 Summer – Mercedess Dassy 5 Avenue Rostand, 19 avril 2023, Marseille 3e Arrondissement. KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous mercredi 19 avril à 20h pour : « B4 Summer » – Mercedess Dassy..

2023-04-19 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-19 . EUR.

5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



KLAP Maison pour la danse invites you on Wednesday April 19th at 8pm for : « B4 Summer » – Mercedess Dassy. KLAP Maison pour la danse le invita el miércoles 19 de abril a las 20:00 h a: « B4 Summer » – Mercedess Dassy. KLAP Maison pour la danse lädt Sie am Mittwoch, den 19. April um 20 Uhr ein zu: « B4 Summer » – Mercedess Dassy. Mise à jour le 2023-02-07 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 3e Arrondissement Autres Lieu 5 Avenue Rostand Adresse 5 Avenue Rostand KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Ville Marseille 3e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 3e arrondissement/

B4 Summer – Mercedess Dassy 5 Avenue Rostand 2023-04-19 was last modified: by B4 Summer – Mercedess Dassy 5 Avenue Rostand 5 Avenue Rostand 19 avril 2023 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône