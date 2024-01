Digital : risque ou atout pour notre cerveau 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

A l’ère du numérique, nos modes de communication et notre environnement ont largement évolué.

La grande majorité d’entre nous utilise quotidiennement un smartphone, une tablette ou un un ordinateur. Que se passe-t-il alors dans le cerveau ?

Conférence animée par Sylvie Thirion, Docteur en physiologie et neurosciences



À l’ère du numérique, nos modes de communication et notre environnement ont largement évolué.

Les usages évoluent et la grande majorité d’entre nous utilise quotidiennement un smartphone, une tablette, un ordinateur, une console de jeux. Les jeunes en sont particulièrement friands, mais les adultes ne sont souvent pas en reste.

Que se passe-t-il alors dans le cerveau ?

Quelles sont les conséquences de ces nouveaux usages sur les apprentissages et le développement des capacités personnelles ? Les médias nous alertent régulièrement sur leurs dangers potentiels, beaucoup de parents s’angoissent … L’impact de ces écrans est-il uniquement négatif ? Ou peuvent-ils aussi avoir des actions vertueuses ?

EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence