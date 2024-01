Laïcité et question religieuse en France : entre visibilité plurielle des religions et sécularisation de la société 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, lundi 19 février 2024.

Début : 2024-02-19 14:30:00

fin : 2024-02-19 16:00:00

Par Franck Fregosi, directeur de recherche CNRS (UMR GSRL) Sciences Po Aix.



Parmi les défis actuels que les démocraties séculières doivent relever figure en bonne place celui de la place et du devenir du religieux dans ses multiples déclinaisons (visibilité accrue de pratiques religieuses dans l’espace public, regain d’effervescence religieuse, activisme militant de groupements religieux littéralistes, radicalisation usant d’une rhétorique religieuse…).

Aucune démocratie ne semble devoir échapper à cette question de la présence renforcée du religieux dans l’espace public et la France, bien que dotée d’un régime de laïcité, ne fait pas exception !

Elle est ainsi de plus en plus concernée par la problématique de la publicisation du religieux (visibilité du religieux dans l’espace public, pluralité des offres religieuses, extension du champ d’application de la laïcité…).

Dans cette intervention, il s’agira de dresser dans un premier temps un panorama religieux d’ensemble de l’hexagone, afin de montrer comment la société française est une société qui se sécularise en profondeur et qui connait en même temps une profonde diversification de son paysage religieux. Il s’agira ensuite de revenir sur quelques-uns des défis qu’il convient de relever dans une société où le religieux continue de servir de toile de fond à de nombreuses controverses et donner lieu à diverses formes de mobilisation.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



