Emotion & cognition au cours du vieillissement 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, lundi 5 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 14:30:00

fin : 2024-02-05 16:00:00

Trente ans de recherche en psychologie du vieillissement ont fait apparaitre qu’avec l’avancée en âge, nos capacités cognitives diminuent significativement.

Animé par Patrick Lemaire, enseignant-chercheur et professeur des Universités.



Trente ans de recherche en psychologie du vieillissement ont fait apparaitre qu’avec l’avancée en âge, nos capacités cognitives diminuent significativement.

De récentes recherches montrent toutefois que ce déclin n’est pas inéluctable et qu’il existe des modérateurs du vieillissement cognitif, comme l’activité physique, la vie saine, un style de vie intellectuellement stimulant et un réseau social de qualité.

Plus récemment encore, le rôle des émotions dans le vieillissement cognitif a fait l’objet d’importantes études.

Ces études montrent que notre fonctionnement cognitif est profondément influencé par nos émotions et qu’en retour, nos émotions, constituent un modulateur important du vieillissement cognitif.

Dans cette conférence, les résultats des recherches récentes concernant le rôle des émotions sur la cognition et les leçons que nous pouvons en tirer dans notre réflexion sur le « bien vieillir » seront présentés.

EUR.

5 avenue Robert Schuman Amphi Favoreu

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence