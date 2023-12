Chaïm Soutine ou la chair à vif 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 25 janvier 2024 14:00, Aix-en-Provence.

Delphine Scotto di Vettimo, Enseignant-Chercheur; Dans le travail de Chaïm Soutine (1893-1943) sera questionnée la fonction de la représentation picturale de la chair, récurrente dans son œuvre..

5 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Delphine Scotto di Vettimo, Lecturer-Researcher; In the work of Chaïm Soutine (1893-1943), we will examine the function of pictorial representation of the flesh, a recurrent theme in his work.

Delphine Scotto di Vettimo, conferenciante e investigadora; En la obra de Chaïm Soutine (1893-1943) se examinará la función de la representación pictórica de la carne, tema recurrente en su obra.

Delphine Scotto di Vettimo, Lehrerin und Forscherin; In Chaïm Soutines (1893-1943) Werk wird die Funktion der malerischen Darstellung des Fleisches, die in seinem Werk immer wieder auftaucht, hinterfragt.

